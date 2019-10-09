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Бокс

Боксер Уизерспун заменит провалившего допинг-тест соперника Усика

Поединок пройдет 12 октября в Чикаго

ТАСС, 9 октября. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик встретится с американцем Чаззом Уизерспуном в дебютном поединке в супертяжелом весе. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom, которая занимается организацией поединка.

Усик объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию в марте. Дебютный поединок 32-летнего украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы Усика. Позднее соперником украинца был назначен голландец Тайрон Спонг, но он провалил допинг-тест накануне поединка. Поединок между Усиком и Уизерспуном пройдет 12 октября в Чикаго.

В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед (29 нокаутом) и три поражения.

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Бокс
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