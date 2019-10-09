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Летние олимпийские виды спорта

Двадцать российских легкоатлетов выступят на Всемирных летних военных играх в Китае

Соревнования пройдут с 22 по 27 октября
Мария Ласицкене EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Мария Ласицкене
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Двадцать российских легкоатлетов примут участие во Всемирных летних военных играх, которые пройдут с 15 по 27 октября в китайском городе Ухань. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева.

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Легкоатлетический турнир пройдет с 22 по 27 октября. В число двадцати вошли бегуны Алена Мамина, Ксения Аксенова, Тимофей Чалый, Вера Рудакова, Валерия Андреева, Полина Миллер и Сергей Шубенков; прыгуны тройным Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров; толкатели ядра Максим Афонин, Александр Лесной; метатели молота Евгений Коротовский, Денис Лукьянов, Софья Палкина и Елизавета Царева; прыгуны в высоту Илья Иванюк и Мария Ласицкене; прыгун с шестом Георгий Горохов; метатели диска Алексей Худяков и Виктор Бутенко. Все эти спортсмены ранее получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций допуск на международные старты и в Китае будут выступать под флагом своей страны.

На Всемирных летних военных играх, которые проходили в октябре 2015 года в Южной Корее, российские легкоатлеты выиграли десять золотых, семь серебряных и две бронзовые награды.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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