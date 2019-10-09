Российские волейболисты проиграли команде Польши в матче Кубка мира

ТАСС, 9 октября. Сборная России уступила команде Польши в шестом матче на Кубке мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.

В первом матче россияне обыграли иранцев (3-1), во втором выиграли у канадцев (3-2), затем уступили австралийцам (2-3) и бразильцам (0-3), а в предыдущей встрече обыграли египтян (3-1). В следующей игре российская команда 10 октября встретится со сборной Японии.

После шести матчей сборная России занимает пятое место, имея в активе девять очков. Возглавляет турнирную таблицу команда Бразилии (18 очков), которая еще не потерпела ни одного поражения, команда Польши поднялась на второе место (15).

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола. Соперники встречаются друг с другом по одному разу; сборная, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.

Мужская сборная России дважды становилась победителем Кубка мира (1999, 2011), а также один раз выигрывала серебряные медали (2007). В активе сборной СССР четыре победы (1965, 1977, 1981, 1991), что является рекордом.