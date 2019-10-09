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ММА

Bellator объявил о проведении боя Федора Емельяненко с Джексоном 29 декабря в Японии

Поединок пройдет на "Сайтама-Арене"
Федор Емельяненко и Куинтон Джексон Игорь Беляев/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко и Куинтон Джексон
© Игорь Беляев/ТАСС

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Американская организация Bellator объявила о проведении боя между россиянином Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном. Об этом на пресс-конференции заявил президент организации Скотт Кокер.

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"Федор проведет бой с Рэмпейджем (прозвище Джексона - прим. ТАСС) 29 декабря на "Сайтама-Арене", - сказал Кокер.

В январе Емельяненко проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Позднее было объявлено, что россиянин подписал новый контракт с организацией. Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Джексон является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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