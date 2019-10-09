Ласицкене заявила, что рада выступать под флагом страны на Всемирных военных играх

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рада вновь выступать под флагом страны на VII Всемирных военных играх в Китае. Об этом Ласицкене заявила журналистам.

В среду состоялись проводы команды на соревнования, которые пройдут в китайском городе Ухань.

"Лично для меня это большое счастье, - сказала Ласицкене. - Военные игры в 2015 году были последними соревнованиями, на которых я бегала почетный круг с российским флагом и слушала гимн. Я очень рада, что в 2019 году я снова еду защищать честь ЦСКА. Надеюсь, что все сложится хорошо, потому что сезон был длинным".

"Мы готовимся. Сделаю все возможное, чтобы моими успехами гордились клуб и страна. Для меня это очень важный старт. Я так поздно еще не прыгала, но сделаю все возможное", - добавила она.

Всего в окончательный состав команды вошли 257 спортсменов. Соревнования пройдут с 15 по 27 октября.

Ласицкене на прошедших соревнованиях в Дохе стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, ранее российская спортсменка побеждала в 2015 и 2017 годах.