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ММА

Куинтон Джексон назвал Федора Емельяненко своим любимым бойцом

Поединок спортсменов пройдет 29 декабря в Японии
Куинтон Джексон Игорь Беляев/ТАСС
Описание
Куинтон Джексон
© Игорь Беляев/ТАСС

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко является кумиром для своего соперника - американца Куинтона Джексона. Об этом Джексон заявил на пресс-конференции.

Ранее было официально объявлено о том, что бой Емельяненко - Джексон пройдет 29 декабря в Японии.

"Я не знаю в курсе ли вы или нет, но Федор долго был моим любимым бойцом. Поэтому предложение это было для меня необычным. Но что касается самого боя, то, так как он пройдет в моей любимой Японии, я готов драться с кем угодно", - сказал Джексон.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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