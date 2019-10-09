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ММА

Федор Емельяненко заявил, что завершит карьеру через три боя

Ближайший поединок россиянин проведет в Японии 29 декабря
Федор Емельяненко Игорь Беляев/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Игорь Беляев/ТАСС

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко завершит спортивную карьеру через три поединка. Об этом он заявил на пресс-конференции.

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Ближайший поединок Емельяненко проведет в Японии 29 декабря против американца Куинтона Джексона. Прощальный тур Емельяненко будет состоять из трех поединков. Один из них планируется провести в России.

"Да, я уже думаю об уходе, у меня уже возраст, - сказал Емельяненко. - Слава богу, я чувствую себя хорошо. Но понимаю, сколько мне уже лет и что пора уходить. Мы пообщались со Скоттом (Кокером, президентом Bellator) и сделали вывод, что пора бы уже сделать это турне, которое завершит мою карьеру".

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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