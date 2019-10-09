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Кубок мира по регби

Тренер Джонс: сборная России по регби совершила много чудес на Кубке мира

В среду россияне уступили команде Шотландии со счетом 0:61 и завершили борьбу на турнире
Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс AP Photo/Christophe Ena
Описание
Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс
© AP Photo/Christophe Ena

ТАСС, 9 октября. Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс считает, что команда совершила много чудес на Кубке мира в Японии. Об этом специалист заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

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В среду россияне уступили команде Шотландии со счетом 0:61 в своем заключительном матче группового этапа Кубка мира. Россияне заняли последнее, пятое место в группе А и завершили борьбу на турнире.

"Наша команда совершила много чудес и вещей, которых никто не ожидал на этом Кубке мира, - сказал Джонс. - Мы пытались набрать очки сегодня, но, к сожалению, у нас этого не получилось. Сейчас необходимо успокоиться и понять, что сборная Шотландии - соперник другого уровня, разница между командами велика. Наши игроки сделали все, что могли".

Сборная России не сумела набрать очки на этом турнире. В первом матче россияне уступили японцам (10:30), во втором - команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35). За четыре игры россияне смогли занести одну попытку, ее сделал Кирилл Голосницкий в матче с японцами. 

Кубок мира завершится 2 ноября.

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Кубок мира по регби
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