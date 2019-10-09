Россия планирует подать заявку на проведение Кубка мира по регби в 2027 году

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия намерена подать заявку на проведение Кубка мира по регби, который пройдет в 2027 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор - председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.

"Есть решение, чтобы в 2027 году провести Кубок мира в Российской Федерации. Критерии будут известны после конгресса [Международного совета регби], который пройдет 31 октября. Мы будем готовить заявку, это тяжелый процесс со всеми вытекающими историями из этого, в 2020 и 2021 годах будем готовы подать заявку. Эта тема обсуждалась мной в правительстве, мы получили одобрение, вопрос будет проработан совместно с Минспортом", - сказал Дружинин.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году, хозяева турнира автоматически попадают в финальную стадию турнира. Россия ни разу не принимала соревнования, в 2023 году Кубок мира пройдет во Франции.

На проходящем в Японии Кубке мира сборная России заняла пятое место в группе А, не набрав очков. В 2011 году россияне также не сумели выйти из группы и не одержали ни одной победы.