Федерация регби России считает достойным выступление национальной команды на Кубке мира

"Наша команда играла очень достойно все четыре матчи, игроки выложились по полной, - сказал Дружинин. - И это, несмотря на очень короткий период подготовки, поскольку наша сборная готовилась всего восемь месяцев. Но главное, что мы получили очень большой опыт. У нас сильная и перспективная команда, которая вдохновила примером других игроков в России".

"Наши матчи были показаны на федеральном канале, мы показали, что в России есть регби. Приложим все усилия, чтобы попасть на Кубок мира по Франции в 2023 году", - добавил собеседник агентства.

По итогам группового этапа россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч. За весь турнир россияне смогли занести одну попытку, ее сделал Кирилл Голосницкий в первом матче турнира с командой Японии (10:30). Во втором матче российская сборная уступила команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35), в четвертом - сборной Шотландии (0:61).