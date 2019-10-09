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Кубок мира по регби

Федерация регби России считает достойным выступление национальной команды на Кубке мира

По итогам группового этапа турнира в Японии россияне заняли последнее место в группе А
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© AP Photo/Christophe Ena

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) считает достойным выступление национальной команды на Кубке мира в Японии. Об этом ТАСС заявил генеральный директор - председатель правления ФРР Станислав Дружинин.

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"Наша команда играла очень достойно все четыре матчи, игроки выложились по полной, - сказал Дружинин. - И это, несмотря на очень короткий период подготовки, поскольку наша сборная готовилась всего восемь месяцев. Но главное, что мы получили очень большой опыт. У нас сильная и перспективная команда, которая вдохновила примером других игроков в России".

"Наши матчи были показаны на федеральном канале, мы показали, что в России есть регби. Приложим все усилия, чтобы попасть на Кубок мира по Франции в 2023 году", - добавил собеседник агентства.

По итогам группового этапа россияне заняли последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч. За весь турнир россияне смогли занести одну попытку, ее сделал Кирилл Голосницкий в первом матче турнира с командой Японии (10:30). Во втором матче российская сборная уступила команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35), в четвертом - сборной Шотландии (0:61).

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