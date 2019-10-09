Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Главный тренер женской сборной России по волейболу будет выбран в середине ноября

Решение будет принято на президиуме Всероссийской федерация волейбола
Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) примет решение по поводу главного тренера женской национальной команды в середине ноября. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

"Это решение мы примем на президиуме федерации, он состоится в середине ноября. До него будут подведены итоги сезона, пройдут экспертные советы. Пока нет решения, в каком формате будет выбран тренер", - сказал Яременко.

Ранее волейболистка сборной России Наталия Гончарова заявила, что команда попросит ВФВ сохранить итальянца Серджио Бузато на посту главного тренера команды.

В сентябре нынешнего года 53-летний итальянский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода из национальной команды Вадима Панкова. Руководство ВФВ поставило перед Бузато задачу попасть в тройку на Кубке мира, команда смогла завоевать бронзу.

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Кубок мира по регби
Сборная Уэльса победила команду Фиджи и вышла в четвертьфинал Кубка мира по регби
Встреча завершилась со счетом 29:17
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС