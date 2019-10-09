Главный тренер женской сборной России по волейболу будет выбран в середине ноября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) примет решение по поводу главного тренера женской национальной команды в середине ноября. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

"Это решение мы примем на президиуме федерации, он состоится в середине ноября. До него будут подведены итоги сезона, пройдут экспертные советы. Пока нет решения, в каком формате будет выбран тренер", - сказал Яременко.

Ранее волейболистка сборной России Наталия Гончарова заявила, что команда попросит ВФВ сохранить итальянца Серджио Бузато на посту главного тренера команды.

В сентябре нынешнего года 53-летний итальянский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода из национальной команды Вадима Панкова. Руководство ВФВ поставило перед Бузато задачу попасть в тройку на Кубке мира, команда смогла завоевать бронзу.