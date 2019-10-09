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Евро-2020

Футболисты сборной России Фернандес, Баринов и Кузяев тренировались без ограничений

В четверг национальная команда сыграет против сборной Шотландии в "Лужниках"

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России Марио Фернандес, Дмитрий Баринов и Далер Кузяев провели первую полноценную тренировку в среду перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Во вторник пресс-служба национальной команды сообщила, что Фернандес работал по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевта. Также с ограничениями тренировались полузащитники Кузяев и Баринов.

"Было мало дней на сборы? Времени было, в принципе, столько же, как и в предыдущие разы, поэтому тут ничего нового нет. Сегодня все тренировались в общей группе, никаких проблем нет. Просто когда игроки приезжают после матчей национальных чемпионатов, у них бывают болячки, на которые нужно обращать внимание, и мы это сделали", - сказал Черчесов.

Россияне сыграют против команды Шотландии в четверг на московском стадионе "Лужники", начало - 21:45 мск.

После шести матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии - шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет. Путевки на чемпионат Европы получат две лучшие команды группы.

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