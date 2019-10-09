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Футбол в Италии

Пиоли назначен главным тренером ФК "Милан"

53-летний специалист сменил на этом посту Марко Джампаоло, который был отправлен в отставку во вторник
Главный тренер "Милана" Стафано Пиоли EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI
Описание
Главный тренер "Милана" Стафано Пиоли
© EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI

ТАСС, 9 октября. Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил о назначении на пост главного тренера команды Стефано Пиоли. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту 53-летний специалист сменил Марко Джампаоло, который был отправлен в отставку во вторник, он возглавлял клуб с 19 июня 2019 года. Контракт Пиоли с "Миланом" рассчитан на два года.

Ранее в СМИ появились сообщения о недовольстве болельщиков "Милана" подобным выбором клуба. С 2016 по 2017 год Пиоли возглавлял миланский "Интер", который является главным историческим соперником "Милана". Последним клубом Пиоли была "Фиорентина", в которой он работал с июня 2017 года по апрель 2019 года. В качестве тренера Пиоли выиграл чемпионат Италии в возрастной категории не старше 17 лет вместе с "Болоньей".

После семи туров в чемпионате Италии "Милан" занимает 13-е место, имея в активе девять очков. В восьмом туре миланский клуб примет "Лечче", матч пройдет 20 октября.

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