Шадрина вышла в 1/4 финала чемпионата мира по боксу в весовой категории до 60 кг

УЛАН-УДЭ, 9 октября. /ТАСС/. Российская спортсменка Наталья Шадрина вышла в четвертьфинал женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 60 кг. Соревнования проходят в Улан-Удэ.

29-летняя Шадрина победила колумбийку Джульет Дайану Кордеро в поединке третьего круга со счетом 5-0. В четвертьфинале россиянка встретится со спортсменкой из Бразилии Беатриц Феррейрой, поединок пройдет в четверг.

В четвертьфинал также вышла россиянка Саадат Далгатова (до 69 кг), которая в поединке второго круга выиграла у немки Надин Апец (5-0). В четвертьфинале 30-летняя россиянка встретится с американкой Ошаей Джонс, поединок пройдет в четверг.

Еще одна россиянка Карина Тазабекова (до 54 кг), которой также 29 лет, уступила американке Микии Крепс в поединке второго круга (1-4) и завершила борьбу на турнире. В четвертьфинале Крепс встретится в четверг с казахстанской спортсменкой Диной Жоламан, которая в поединке второго круга победила украинку Инну Статкевич (5-0).

Шадрина является чемпионкой России (2014), серебряным (2011, 2013, 2015-2017) и бронзовым (2012) призером чемпионатов России. Далгатова является серебряным призером чемпионата мира (2014), бронзовым призером чемпионата Европы (2016), четырехкратной чемпионкой России (2012, 2015-2017) и серебряным призером чемпионата России (2013). Тазабекова является победителем Кубка России (2017) и трехкратным бронзовым призером чемпионатов России (2016, 2017, 2018).

Чемпионат мира завершится 13 октября.