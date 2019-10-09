ФК "Црвена Звезда" не пропустили на территорию Косова на матч Кубка Сербии

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова не пропустили белградский футбольный клуб "Црвена Звезда" на территорию сербского края, где он должен был сыграть с клубом "Трепча" в рамках Кубка Сербии. Об этом сообщил в среду гендиректор клуба "Црвена Звезда" Звездан Терзич каналу РТС.

"Мне сказали, что правительство Косова запретило игру с ФК "Трепча" в Кубке Сербии. Вы все свидетели тому, что произошло. Мы приехали играть в футбол, провести матч, спортивное событие. Нам это запретили, хотя ФИФА и УЕФА дали рекомендацию провести этот матч, но косовские власти остались глухи к рекомендациям двух крупнейших футбольных организаций", - сказал Терзич.

Матч должен был состояться в среду в населенном пункте Житковац на территории Косова и Метохии в 14 часов по местному времени (15:00 мск). Однако на КПП Яринье футболистов остановили, а после нескольких часов ожидания объявили о запрете на въезд. Вместе с командой не пропустили большое число болельщиков белградской команды. КПП был заблокирован крупными силами косовской полиции, отмечает телеканал.