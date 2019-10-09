Дзюба призвал уважительно относиться к голкиперу сборной России по футболу Луневу

В текущем сезоне Лунев подвергся критике из-за ошибок в матче за Суперкубок России против московского "Локомотива" (2:3), во встрече второго тура группового раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" (3:1), а также в нескольких играх в чемпионате России.

"Он пропустил меньше всех в Российской премьер-лиге, он мало пропускает в Лиге чемпионов. Некрасиво, что сейчас со всех сторон его травят, он достойно играет в сборной, за "Зенит", и я призываю уважительно относиться к Андрею, ошибаются все, он не заслужил такой травли. Он не ловит мячи? Ну так идите сами и поймайте", - сказал Дзюба.

"Нет проблем с Луневым, есть уровень, который он показывает на протяжении нескольких лет, ошибки бывают у всех. В психологическом плане у него проблем нет, мы с ним беседовали перед сборами. Так что мы верим в Андрея, как и в каждого футболиста нашей сборной", - добавил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России сыграет против команды Шотландии в четверг на стадионе "Лужники" в Москве, начало - 21:45 мск. После шести матчей отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии - шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет. Путевки на чемпионат Европы получат две лучшие команды группы.