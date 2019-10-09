Саммельвуо: российские волейболисты хорошо сыграли в атаке в матче КМ против поляков

ТАСС, 9 октября. Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо считает, что российская команда хорошо сыграла в атаке в матче против сборной Польши на Кубке мира в Японии. Комментарий Саммельвуо приводит пресс-служба турнира.

"Я считаю, что мы провели неплохую игру, особенно в атаке, - заявил Саммельвуо. - Я рад, что наши молодые игроки улучшают свою игру и берут на себя больше ответственности. Наша цель - совершенствовать свою игру с каждым матчем и одержать как можно больше побед. Кубок мира - длинный и непростой турнир, после игр мы в первую очередь думаем о восстановлении, надеюсь, в завтрашнем матче мы допустим меньше ошибок на подаче".

Также Саммельвуо прокомментировал игру волейболистов сборной России Ярослава Подлесных, Федора Воронкова и Андрея Сурмачевского: "Подлесных и Воронков провели сегодня хороший матч, Сурмачевский является нашим джокером на подаче, он уже сильно помог нам в концовках некоторых сетов на турнире".

"На мой взгляд, игра была интересной, - сказал капитан сборной России на этом турнире, чемпион Олимпийских игр 2012 года Сергей Гранкин. - Мы часто оказывались в роли догоняющих, и сборная Польши постоянно оказывала на нас давление, поэтому это была тяжелая игра. Кроме того, мы допустили много ошибок на подаче, что также повлияло на итоговый результат".

После шести туров сборная России занимает пятое место, имея в активе девять очков. В четверг россияне сыграют с японцами.