Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС отстранил администратора "Локомотива" на три матча Кубка России за оскорбление судьи

Сотрудник московского клуба оштрафован на 100 тыс. рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил на три матча Олимп - Кубка России администратора московского "Локомотива" Руслана Элдерханова из-за неподобающего поведения во время матча 1/16 финала турнира против калининградской "Балтики" (1:1, 1:4 по пенальти), который состоялся 25 сентября. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"В этой игре прозвучали оскорбления и нецензурная брань со стороны администратора "Локомотива" Руслана Элдерханова в адрес резервного судьи встречи. Элдерханов дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 100 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

"Локомотив" является обладателем Кубка России сезона-2018/19. "Балтика" в 1/8 финала на выезде сыграет с московским "Торпедо". Игра состоится 30 октября.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Российская премьер-лига перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров
Такое решение было принято в соответствии с просьбами клубов, участвующих в групповых этапах Лиги Европы и Лиги чемпионов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС