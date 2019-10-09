РФС отстранил администратора "Локомотива" на три матча Кубка России за оскорбление судьи

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил на три матча Олимп - Кубка России администратора московского "Локомотива" Руслана Элдерханова из-за неподобающего поведения во время матча 1/16 финала турнира против калининградской "Балтики" (1:1, 1:4 по пенальти), который состоялся 25 сентября. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"В этой игре прозвучали оскорбления и нецензурная брань со стороны администратора "Локомотива" Руслана Элдерханова в адрес резервного судьи встречи. Элдерханов дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 100 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

"Локомотив" является обладателем Кубка России сезона-2018/19. "Балтика" в 1/8 финала на выезде сыграет с московским "Торпедо". Игра состоится 30 октября.