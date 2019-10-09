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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Путин не планирует обсуждать на Совете по спорту претензии к России по допингу

Совет по развитию физкультуры и спорта при президенте пройдет в Нижнем Новгороде в четверг

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Претензии в адрес РФ, связанные с борьбой с допингом, не планируется обсуждать на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое президент России Владимир Путин проведет в четверг. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не планируется", - заявил он в ответ на вопрос о том, будет ли затронута тема претензий Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес России в сфере борьбы с допингом на заседании.

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10 октября Путин посетит Нижегородскую область, где примет участие в работе VIII международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент выступит на пленарном заседании, основная тема которого - развитие спорта в интеграции с мировым сообществом. На полях форума глава государства встретится с руководителями международных спортивных организаций, побеседует с победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе, а также осмотрит выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы". "Кроме того, Путин проведет заседание Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта, в ходе которого планируется обсудить механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах РФ и на местном уровне", - говорится в сообщении.

23 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу этой международной организации из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. WADA дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения данной ситуации. В начале октября соответствующее письмо было направлено российской стороной в адрес WADA. Ответы были даны по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичДопинг-скандал вокруг российского спорта
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