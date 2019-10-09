Путин не планирует обсуждать на Совете по спорту претензии к России по допингу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Претензии в адрес РФ, связанные с борьбой с допингом, не планируется обсуждать на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое президент России Владимир Путин проведет в четверг. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не планируется", - заявил он в ответ на вопрос о том, будет ли затронута тема претензий Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес России в сфере борьбы с допингом на заседании.