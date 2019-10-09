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Летние неолимпийские виды спорта

FIAS объявила о запуске круглосуточного интернет-телеканала о самбо

Главной его задачей станет популяризация этого вида спорта во всем мире

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Международная федерация самбо (FIAS) запустила круглосуточный интернет-телеканал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

На телеканале будут доступны трансляции соревнований по самбо, тематические передачи и эксклюзивный контент.

Главной задачей телеканала станет популяризация самбо во всем мире. В ближайших планах у телеканала организовать прямые трансляции с важнейших турниров по самбо, в частности, осветить молодежное первенство мира, которое пройдет с 11 по 13 октября в Ташкенте.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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