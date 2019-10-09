Лионель Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" из-за проблем с налогами

ТАСС, 9 октября. Капитан испанского футбольного клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси признался, что был близок к уходу из команды из-за проблем с налоговой службой Испании. Комментарий игрока приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

В 2017 году Месси приговорили к 21 месяцу лишения свободы, но он избежал тюремного заключения, заплатив штраф (€250 тыс.), аргентинец обвинялся в уклонении от уплаты налогов с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах.

"Если честно, в моей жизни был такой момент, когда я почувствовал, что устал от множества обстоятельств. Пару раз, в особенности в 2013 и 2014 годах, у меня возникли проблемы с налоговой службой - сложный период для моей семьи. Никто не знает, что происходило на самом деле - дети были еще маленькими, ничего не понимали. Это было плохое время, тогда я думал о том, чтобы уйти, но не из-за желания покинуть "Барселону", а чтобы это все закончилось", - сказал Месси.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. 32-летний форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси шесть раз признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии.