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Сборные по футболу

"Танцующий оркестр" откроет матч отбора молодежного ЧЕ-2021 по футболу в Екатеринбурге

Встреча между командами России и Польши состоится 11 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. "Танцующий оркестр" Александра Павлова "Уралбэнд" откроет футбольный матч молодежных сборных России и Польши, который состоится 11 октября в Екатеринбурге. Оркестр исполнит гимны двух стран перед началом игры, сообщает в среду департамент информационной политики Свердловской области.

"Участников и болельщиков матча молодежных сборных команд России и Польши, который состоится 11 октября в Екатеринбурге, встретит "Уралбэнд" Александра Павлова. В музыкальную программу знаменитого "танцующего оркестра" войдут гимны России и Польши", - говорится в сообщении.

Оркестр "Уралбэнд" был создан в 2006 году. Художественным руководителем - дирижером является заслуженный деятель искусств России, полковник Александр Павлов. В составе оркестра 30 музыкантов. Оркестр дважды внесен в книгу рекордов Гиннеса: за исполнение марша на лыжах на спринтерской дистанции и за исполнение гимна ФИФА в составе 600 музыкантов. Оркестр выступает на лучших концертных площадках и престижных международных фестивалях по всему миру.

Молодежная сборная России 11 октября проведет отборочный матч чемпионата Европы 2021 года с командой Польши, а 15 октября в Пярну встретится с командой Эстонии. 15 ноября команда сыграет со сборной Латвии в Ростове-на-Дону. Заключительный матч квалификации в этом году сборная России сыграет в Сербии со сборной этой страны.

В двух стартовых встречах отбора россияне одержали победу над сербами в Саранске (1:0), а также сыграли вничью с болгарами в Софии (0:0).

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