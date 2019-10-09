ФИФА оштрафовала Футбольную ассоциацию Гонконга за неуважение фанатов к гимну Китая

ТАСС, 9 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Футбольную ассоциацию Гонконга за проявление неуважения фанатов к гимну Китая перед домашним матчем отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против сборной Ирана. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Футбольная ассоциация Гонконга должна выплатить штраф в размере 15 тыс. швейцарских франков ($15,1 тыс.), также она получила от ФИФА предупреждение. Встреча прошла 10 сентября и завершилась победой иранцев со счетом 2:0.

Сборные Гонконга и Ирана выступают вместе с командами Ирака, Камбоджи и Бахрейна в группе С во втором раунде отборочного цикла в азиатской зоне. В следующем матче команда Гонконга, которая набрала одно очко в двух матчах, на выезде сыграет со сборной Ирака в четверг.

Гонконг является специальным административным районом Китая, наделенным высокой степенью автономии по формуле "одна страна - две системы". Четыре месяца назад здесь вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.