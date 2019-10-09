Российская премьер-лига перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров

ТАСС, 9 октября. Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла время начала трех встреч в рамках 14-го и 15-го туров. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Такое решение было принято по согласованию с основным вещателем в соответствии с просьбами московских "Локомотива" и ЦСКА, а также петербургского "Зенита", участвующих в групповых этапах Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Теперь матч "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) перенесен с 12:00 на 14:00, а встреча между московскими ЦСКА и "Динамо" - с 14:00 на 16:30 (все - мск). Обе встречи пройдут в рамках 14-го тура 27 октября. Игра 15-го тура между "Уфой" и "Локомотивом" начнется в 14:00 вместо запланированного времени 11:30.