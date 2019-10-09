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ЧМ по спортивной гимнастике

Российские гимнасты впервые в истории завоевали золото ЧМ в командном многоборье

Второе место заняли китайцы, третье - японцы
Российские гимнасты AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Российские гимнасты
© AP Photo/Matthias Schrader

ШТУТГАРТ /Германия/, 9 октября. /ТАСС/. Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира. Турнир проходит в немецком Штутгарте.

По сумме шести упражнений (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья и перекладина) россияне набрали 261,726 балла, второе место заняли китайцы (260,729), третье - японцы (258,159). В составе сборной России выступили Денис Аблязин, Иван Стретович, Никита Нагорный, Артур Далалоян и Давид Белявский.

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Российские гимнастки заняли второе место в командном многоборье на чемпионате мира

На прошлом чемпионате мира в 2018 году россияне стали вторыми, победу одержали китайцы. Во вторник женская сборная России заняла второе место в командном многоборье. Россияне возглавили медальный зачет, завоевав одну золотую и одну серебряную медали. На втором месте идет сборная США (одна золотая медаль), на третьем - команда Китая (одна серебряная медаль).

На чемпионатах мира в командном многоборье мужская сборная России завоевала шестую награду, до этого россияне четырежды становились серебряными призерами и один раз - бронзовыми. Сборная СССР восемь раз побеждала в командном многоборье, в последний раз - в 1991 году, также на счету советских гимнастов шесть серебряных наград. Сборная Китая является самой титулованной командой в данном виде программы, на ее счету 12 золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды.

Финал в женском индивидуальном многоборье состоится 10 октября, в мужском - 11 октября. Награды в отдельных видах будут разыграны 12 и 13 октября. Чемпионат мира завершится 13 октября.

Теги
ЧМ по спортивной гимнастике
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