Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по спортивной гимнастике

Гимнаст Нагорный заявил, что до последнего верил в победу в командном многоборье на ЧМ

Сборная России впервые стала обладателем золотых медалей мирового первенства в данной дисциплине

ШТУТГАРТ /Германия/, 9 октября. /ТАСС/. Россиянин Никита Нагорный до последнего момента верил в победу национальной команды по спортивной гимнастике в финале командного многоборья на чемпионате мира в немецком Штутгарте. Об этом Нагорный сообщил журналистам.

Финал в мужском командном многоборье на чемпионате мира прошел в среду. Сборная России впервые в истории стала обладателем золотых медалей мирового первенства в данной дисциплине. Помимо Нагорного, в составе национальной команды выступали Денис Аблязин, Иван Стретович, Артур Далалоян и Давид Белявский. 22-летний Нагорный выступал последним в заключительном виде программы.

На эту тему
Российские гимнасты впервые в истории завоевали золото ЧМ в командном многоборье

"На самом деле я верил до последнего, что мы станем чемпионами мира, еще с самого утра я кидался такими фразами, как "Давайте сегодня повесим желтые ленточки на шеи", был такой вот настрой небольшой, самоубеждение или самоуспокоение, - сказал он. - Начали хорошо, на коне Давид допустил небольшую ошибку, нам с Ваней тоже немного поставили, на кольцах Денис тоже немножко ошибся, и после прыжка, когда мы видели, что проигрываем полтора балла, мы понимали, что следующий снаряд - брусья, а там китайцы - эталон. И когда еще у нас ошибается Артур, у нас пришла такая злость, не разочарование, а злость, переживаний вообще не было, все сказали, что идем до конца, не сдаемся, верим до последнего, когда выходили на перекладину, у нас у всех горели глаза, мы выходили и знали, что мы сделаем от начала и до конца все. И нам помогла эта вера, никогда не сдавайтесь, верьте в себя".

На прошлом чемпионате мира в 2018 году россияне стали вторыми, победу одержали китайцы. Чемпионат мира завершится 13 октября.

Теги
ЧМ по спортивной гимнастике
Реклама на ТАСС
Сборные по футболу
Футбольный матч Германия - Аргентина начнется с минуты молчания из-за событий в Галле
Товарищеская игра пройдет в среду в Дортмунде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС