Гимнаст Нагорный заявил, что до последнего верил в победу в командном многоборье на ЧМ

ШТУТГАРТ /Германия/, 9 октября. /ТАСС/. Россиянин Никита Нагорный до последнего момента верил в победу национальной команды по спортивной гимнастике в финале командного многоборья на чемпионате мира в немецком Штутгарте. Об этом Нагорный сообщил журналистам.
Финал в мужском командном многоборье на чемпионате мира прошел в среду. Сборная России впервые в истории стала обладателем золотых медалей мирового первенства в данной дисциплине. Помимо Нагорного, в составе национальной команды выступали Денис Аблязин, Иван Стретович, Артур Далалоян и Давид Белявский. 22-летний Нагорный выступал последним в заключительном виде программы.
"На самом деле я верил до последнего, что мы станем чемпионами мира, еще с самого утра я кидался такими фразами, как "Давайте сегодня повесим желтые ленточки на шеи", был такой вот настрой небольшой, самоубеждение или самоуспокоение, - сказал он. - Начали хорошо, на коне Давид допустил небольшую ошибку, нам с Ваней тоже немного поставили, на кольцах Денис тоже немножко ошибся, и после прыжка, когда мы видели, что проигрываем полтора балла, мы понимали, что следующий снаряд - брусья, а там китайцы - эталон. И когда еще у нас ошибается Артур, у нас пришла такая злость, не разочарование, а злость, переживаний вообще не было, все сказали, что идем до конца, не сдаемся, верим до последнего, когда выходили на перекладину, у нас у всех горели глаза, мы выходили и знали, что мы сделаем от начала и до конца все. И нам помогла эта вера, никогда не сдавайтесь, верьте в себя".
На прошлом чемпионате мира в 2018 году россияне стали вторыми, победу одержали китайцы. Чемпионат мира завершится 13 октября.