Гимнаст Нагорный заявил, что до последнего верил в победу в командном многоборье на ЧМ

"На самом деле я верил до последнего, что мы станем чемпионами мира, еще с самого утра я кидался такими фразами, как "Давайте сегодня повесим желтые ленточки на шеи", был такой вот настрой небольшой, самоубеждение или самоуспокоение, - сказал он. - Начали хорошо, на коне Давид допустил небольшую ошибку, нам с Ваней тоже немного поставили, на кольцах Денис тоже немножко ошибся, и после прыжка, когда мы видели, что проигрываем полтора балла, мы понимали, что следующий снаряд - брусья, а там китайцы - эталон. И когда еще у нас ошибается Артур, у нас пришла такая злость, не разочарование, а злость, переживаний вообще не было, все сказали, что идем до конца, не сдаемся, верим до последнего, когда выходили на перекладину, у нас у всех горели глаза, мы выходили и знали, что мы сделаем от начала и до конца все. И нам помогла эта вера, никогда не сдавайтесь, верьте в себя".

На прошлом чемпионате мира в 2018 году россияне стали вторыми, победу одержали китайцы. Чемпионат мира завершится 13 октября.