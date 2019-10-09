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ЧМ по спортивной гимнастике

Гимнаст Нагорный не мог уснуть до двух часов ночи перед командным многоборьем на ЧМ

Спортсмен выступал последним в заключительном для россиян виде программы

ШТУТГАРТ /Германия/, 9 октября. /ТАСС/. Россиянин Никита Нагорный не мог заснуть до двух часов ночи из-за волнения перед финалом в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте. Об этом спортсмен сообщил в среду журналистам.

Финал в мужском командном многоборье на чемпионате мира прошел в среду. Сборная России с результатом 261,726 балла впервые в истории стала обладателем золотых медалей мировых первенств в данной дисциплине. В заключительном для российской сборной виде программы - перекладине - 22-летний Нагорный выступал последним.

"Я не смотрел оценки китайцев, - сказал он. - Я болел за наших, даже голос сорвал, но китайцев не видел, потому что мне надо было настраиваться, я подходил заключительным, от меня все зависело. И я вчера перед сном, наверное, раз 400 сделал комбинацию у себя в голове, не мог заснуть до двух часов, потому что знал, что буду идти последним. Это не передать словами, просто надо было выходить и делать".

Чемпионат мира завершится 13 октября.

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ЧМ по спортивной гимнастике
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