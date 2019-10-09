Родионенко: финал командного многоборья на ЧМ по спортивной гимнастике стал борьбой нервов

ШТУТГАРТ /Германия/, 9 октября. /ТАСС/. Финал в мужском командном многоборье в рамках чемпионата мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте превратился в борьбу нервов. Такое мнение журналистам высказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Финал в мужском командном многоборье на чемпионате мира прошел в среду. Сборная России впервые в истории стала обладателем золотых медалей мирового первенства в данной дисциплине с результатом 261,726 балла. Второе место заняли китайцы (260,729), третье - японцы (258,159).

"Умирала уже перед перекладиной, ясно было, что победит тот, у кого выдержат нервы, - сказала Родионенко. - Борьба была не комбинаций, а борьба нервов, и ребята выстояли, и это придает еще больше гордости нам, ребята выдержали психологическую борьбу. Мы знаем, что китайцы начинают ошибаться, когда к ним плотно подходишь, и здесь было важно выстоять. Но мы были уверены, что мальчишки выстоят, посмотрите, какие у нас ребята".

В составе сборной России выступали Денис Аблязин, Иван Стретович, Никита Нагорный, Артур Далалоян и Давид Белявский.