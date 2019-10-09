Гимнаст Далалоян заявил, что жил с мыслями о золоте ЧМ в командном многоборье весь год

ШТУТГАРТ /Германия/, 9 октября. /ТАСС/. Россиянин Артур Далалоян жил с мыслями о золотой медали чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье весь нынешний год. Об этом журналистам в среду сообщил сам спортсмен.

Финал в мужском командном многоборье на чемпионате мира прошел в среду. Сборная России с результатом 261,726 балла впервые в истории стала обладателем золотых медалей мировых первенств в данной дисциплине. На прошлогоднем чемпионате мира в Дохе, где в командном турнире также выступал Далалоян, сборная России уступила победу китайцам и стала обладателем серебряных наград.

"Могу сказать, что ничего круче не может быть, это вообще что-то неописуемое, - сказал Далалоян. - Целый год мне не удавалось поспать ночью, потому что я жил этой медалью, каждый тренировочный день я думал только о ней, потому что год назад нам доли тысячных не хватило, чтобы забраться на первое место. Как раз в тот день и я ошибся, китайцы нас победили, это, наверное, такая мотивация была на протяжении года - выйти и сделать, потому что в следующем году Олимпийские игры".

Также 23-летний Далалоян поделился эмоциями от выступления в заключительном для сборной России виде программы - перекладине. "Абсолютно точно - трясти начинает, - сказал он. - И самое главное - справиться с этим, взять себя под контроль, не давать себе слабину, четко расписать в голове, что китаец ошибся - это дело их команды. Но у нас есть наша команда, своя работа, мы ее выполняем, надо спокойно выходить и делать".