Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по спортивной гимнастике

Гимнаст Далалоян заявил, что жил с мыслями о золоте ЧМ в командном многоборье весь год

В среду сборная России стала первой в этом виде программы

ШТУТГАРТ /Германия/, 9 октября. /ТАСС/. Россиянин Артур Далалоян жил с мыслями о золотой медали чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье весь нынешний год. Об этом журналистам в среду сообщил сам спортсмен.

Финал в мужском командном многоборье на чемпионате мира прошел в среду. Сборная России с результатом 261,726 балла впервые в истории стала обладателем золотых медалей мировых первенств в данной дисциплине. На прошлогоднем чемпионате мира в Дохе, где в командном турнире также выступал Далалоян, сборная России уступила победу китайцам и стала обладателем серебряных наград.

"Могу сказать, что ничего круче не может быть, это вообще что-то неописуемое, - сказал Далалоян. - Целый год мне не удавалось поспать ночью, потому что я жил этой медалью, каждый тренировочный день я думал только о ней, потому что год назад нам доли тысячных не хватило, чтобы забраться на первое место. Как раз в тот день и я ошибся, китайцы нас победили, это, наверное, такая мотивация была на протяжении года - выйти и сделать, потому что в следующем году Олимпийские игры".

Также 23-летний Далалоян поделился эмоциями от выступления в заключительном для сборной России виде программы - перекладине. "Абсолютно точно - трясти начинает, - сказал он. - И самое главное - справиться с этим, взять себя под контроль, не давать себе слабину, четко расписать в голове, что китаец ошибся - это дело их команды. Но у нас есть наша команда, своя работа, мы ее выполняем, надо спокойно выходить и делать".

Теги
ЧМ по спортивной гимнастике
Реклама на ТАСС
Сборные по футболу
Футбольный матч Германия - Аргентина начнется с минуты молчания из-за событий в Галле
Товарищеская игра пройдет в среду в Дортмунде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС