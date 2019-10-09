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ЧМ по спортивной гимнастике

Поздняков: российские гимнасты на чемпионате мира добились исторического достижения

В среду мужская сборная России впервые в истории выиграла командное первенство на чемпионатах мира по спортивной гимнастике
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 9 октября. Мужская сборная России, ставшая победителем чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье, добилась исторического достижения. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, чьи слова приводит служба информации ОКР.

В среду россияне завоевали золотые медали чемпионата мира, который проходит в немецком Штутгарте. Сборная России впервые стала чемпионом мира в данном виде программы, советские гимнасты в последний раз становились победителями мирового первенства в 1991 году.

"Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович и Владислав Поляшов добились, без преувеличения, исторического достижения, - сказал Поздняков. - Ведь в последний раз отечественные гимнасты выигрывали золото в этом виде программы на мировых чемпионатах еще под флагом СССР. В условиях острейшей конкуренции с командами Китая и Японии наши ребята продемонстрировали невероятную силу духа, отменную техническую и физическую подготовку. Этот результат, равно как и серебряные медали наших замечательных гимнасток, позволяют с оптимизмом смотреть вперед и с хорошим настроением готовиться к Играм-2020 в Токио".

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 13 октября. В активе российских гимнастов на этом турнире уже две медали. Во вторник серебро в командном многоборье завоевала женская команда России.

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ЧМ по спортивной гимнастике
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