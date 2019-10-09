Минспорт, РФС и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 9 октября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС), правительство Москвы и Московская федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере футбола в столице. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Целями сотрудничества станут популяризация здорового образа жизни среди москвичей, подготовка спортивного резерва, улучшение результатов футболистов на различных соревнований, разработка и реализация проектов по приоритетным направлениям развития этого вида спорта.

"В Москве многое делается для развития футбола, это центр футбольной жизни нашей страны, - заявил президент РФС Александр Дюков. - Мы чувствуем серьезную поддержку со стороны правительства города в реализации стратегии РФС, а также видим заинтересованность в том, чтобы популярность этого вида спорта росла среди жителей города. Москва - первый субъект, в котором мы заключаем подобное соглашение, такой подход позволит не только конкретизировать цели, но и распределить сферы ответственности за развитие футбола в Москве. В ближайшее время мы планируем заключать схожие соглашения и с другими субъектами РФ".

Отмечается, что особое внимание будет уделено эффективности подготовки футбольного резерва в столице. Планируется создание региональных центров подготовки футболистов и детских футбольных центров. Кроме того, планируется усовершенствовать систему региональных соревнований (любительских, студенческих, корпоративных) и обеспечить доступность футбольной инфраструктуры для всех желающих заниматься этим видом спорта.

Согласно стратегии развития российского футбола до 2030 года, количество занимающихся футболом должно возрасти до 7 млн чел. (до 700 тыс. в спортивных организациях), количество тренеров должно превысить отметку в 20 тыс., футбольных манежей - более 90.