Гимнаст Аблязин назвал золото чемпионата мира в командном многоборье самой важной медалью

ШТУТГАРТ /Германия/, 9 октября. /ТАСС/. Золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в Штутгарте является для россиянина Дениса Аблязина самой важной медалью. Об этом он сообщил в среду журналистам.

Финал в мужском командном многоборье на чемпионате мира прошел в среду. Сборная России с результатом 261,726 балла впервые в истории стала обладателем золотых медалей чемпионата мира в этой дисциплине. Помимо Аблязина, в составе национальной команды выступали Никита Нагорный, Иван Стретович, Артур Далалоян и Давид Белявский, запасным гимнастом был Владислав Поляшов.

"Мы взяли это золото именно командой, все шесть человек стоят здесь чемпионами в команде, - сказал Аблязин. - У некоторых из нас есть личное золото чемпионата мира, но командного не было ни у кого, это самая важная медаль для всех нас. На кольцах у меня получилось не все гладко, соскок опять подвел меня, но все остальное сделал на своем уровне хорошем, а вот перед соскоком меня заколотило, нервы дали сбой".

"Впервые в истории российской гимнастики мы взяли золото командного турнира, - сказал Стретович. - Когда Никита [Нагорный] спрыгнул и встал "в доскок", мы поняли, что это победа. Начинали с вольных упражнений, все ровно отпрыгали, а потом перешли на коня и там, конечно, подзажались, но самое главное, что не спрыгнули и каждый доделал программу до конца. Кольца ребята сделали отлично, прыжок тоже хорошо отпрыгали, на брусьях была небольшая ошибка, но ничего страшного, а на перекладину вышли - и просто задавили их и выиграли".