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ЧМ по спортивной гимнастике

Далалоян верит, что сборная России по спортивной гимнастике подойдет к ОИ в лучшей форме

Сборная России впервые в истории стала обладателем золотых медалей мирового первенства в командном многоборье
Артур Далалоян Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Артур Далалоян
© Сергей Бобылев/ТАСС

ШТУТГАРТ /Германия/, 9 октября. /ТАСС/. Артур Далалоян уверен в том, что сборная России сможет подойти к олимпийскому турниру 2020 года в Токио по спортивной гимнастике в наилучшей форме. Об этом спортсмен сообщил в среду журналистам.

В среду состоялся финал в командном многоборье в рамках чемпионата мира в Штутгарте. Сборная России, в составе которой выступили Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович и Давид Белявский, впервые в истории одержала победу в данной дисциплине. На прошлогоднем мировом первенстве в Дохе россияне стали вторыми, завоевав таким образом командную лицензию на Игры в Токио.

"Мы доказали друг другу, что мы самая лучшая команда, что мы можем бороться, - сказал он. - И я уверен, что к Олимпиаде мы еще лучше подойдем. Все супер, всем доволен, люблю всех ребят".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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ЧМ по спортивной гимнастике
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