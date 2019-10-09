Тренер российских гимнастов Алфосов изначально верил в победу в командном многоборье на ЧМ

ШТУТГАРТ /Германия/, 9 октября. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов изначально был уверен в победе в командном многоборье на чемпионате мира в немецком Штутгарте. Об этом он рассказал в среду журналистам.

Финал в мужском командном многоборье на чемпионате мира прошел в среду. Сборная России, за которую выступали Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович, Артур Далалоян и Давид Белявский, впервые в истории стала обладателем золотых медалей мирового первенства в данной дисциплине.

"С самого начала этих соревнований, - ответил Алфосов на вопрос о том, когда к нему пришла вера в успех. - Трудный вопрос. Это спорт, у нас шесть снарядов. Посчитайте, сколько гимнасты должны сделать безошибочных выходов, это очень большой труд".

Также специалист рассказал, с какими сложностями столкнулся тренерский штаб сборной при подготовке к турниру. "Как только спортсмен дает слабинку, его результат идет вниз, тем более в этом и прошлом годах произошли такие большие события, ребята женились, многие уже с детьми, - сказал он. - И меня, как и весь коллектив, это волновало, появилось много забот и отвлечений. И естественно, что в процессе тренировок это накладывало определенные сложности, нашему тренерскому коллективу нужно было решать их, чтобы все были довольны".

Алфосов сообщил, как будет выглядеть план подготовки команды к Олимпийским играм 2020 года в Токио. "Если мы усложнимся, то незначительно, в основном будем работать над качеством, потому что как раз наши гимнасты могут показать очень красивую гимнастику, которая нравится любителям, - отметил он. - Они могут показать чистые, современные и классические комбинации с хорошей сложностью. Вы знаете, олимпийская четверка, конечно, есть, но состав окончательно не сформирован, потому что очень сильно разнится регламент соревнований, там [к Олимпиаде] должна быть другая подготовка".