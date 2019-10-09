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Евро-2020

Чартер сборной Шотландии по футболу прилетел в Москву с 45-минутным опозданием

Предматчевая пресс-конференция главного тренера Стива Кларка была перенесена на один час и начнется в 21:15 мск

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Самолет со сборной Шотландии по футболу на борту прилетел в Москву с опозданием в 45 минут. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Судно приземлилось в столичном аэропорту Внуково в 19:34 мск. 10 октября команда главного тренера Стива Кларка в Москве на стадионе "Лужники" проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной России. Начало игры - 21:45 мск.

"Чартер сборной Шотландии задержался, команда должна была прилететь в 18:50 мск. Самолет приземлился в 19:34", - сообщили в пресс-службе РФС.

На вечер 9 октября у главного тренера сборной Шотландии намечена предматчевая пресс-конференция. Ее начало было запланировано на 20:15 мск. В РФС отметили, что начало мероприятия отложено примерно на один час.

Турнирное положение сборной России в отборе на ЧЕ-2020

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Для того, чтобы сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы уже в следующем туре, команде Станислава Черчесова нужно обыграть шотландцев 10 октября, а также рассчитывать на то, что команды Казахстана и Кипра сыграют вничью в Нур-Султане.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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