Историческое достижение. Российские гимнасты впервые выиграли командное многоборье на ЧМ

ШТУТГАРТ /Германия/, 9 октября. /ТАСС/. Второй день финалов на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте завершился в среду. Он ознаменовался историческим успехом для российских гимнастов - впервые в истории мужская сборная России стала обладателем золотых медалей в командном многоборье. "Сборную России не может устраивать вечное второе место", - сказала накануне старший тренер российской национальной команды Валентина Родионенко. Ее речь, конечно, была обращена не к мужской сборной. Во вторник российские гимнастки в сложнейшей борьбе завоевали серебро в женском командном многоборье, уступив лишь сборной США. Выдающийся результат, учитывая травмы и прочие вводные, и все же постоянно быть за американками - это не наш конек.

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Впрочем, к мужской команде это относилось в той же степени. Сборная России ранее еще ни разу в своей истории не становилась на первую ступень пьедестала в командном многоборье. Несколько раз были в шаге от успеха - в 2018, 2006, 1999 и 1994 годах российские гимнасты уезжали с мирового первенства с серебряными медалями. Последняя победа в командном многоборье для отечественных гимнастов была датирована 1991 годом - тогда на турнире в Индианаполисе (штат Индиана, США) сборная СССР завоевала в общей сложности восемь золотых медалей, две из которых - в мужских и женских командных состязаниях. Но в этом году ситуация должна была поменяться. Предпосылки к этому видели все - как болельщики, так и тренеры. Перед стартом турнира Родионенко сообщила ТАСС, что возлагает большие надежды на мужскую команду, в которую вошли фавориты личного многоборья Артур Далалоян и Никита Нагорный, а также Денис Аблязин, Давид Белявский и Иван Стретович. В упорной борьбе Примерно за час до начала мужского командного финала перед входом на стадион в Штутгарте образовалась очередь. Чемпионат мира вызвал у жителей и гостей города неподдельный интерес. На женском командном многоборье, которое прошло во вторник, арена была практически полностью заполнена, и причиной тому можно назвать сборную США во главе с четырехкратной олимпийской чемпионкой Симоной Байлз. В среду на стадионе также едва ли можно было разглядеть свободные места. Однако если в женских состязаниях фаворит был определен заранее, то в мужских география претендентов на победу значительно шире. Болельщики одинаково громко встречали команды Японии, Китая, России и США, а наибольший заряд поддержки фанатов достался сборной Швейцарии, болельщикам которой до Штутгарта буквально рукой подать. По итогам соревнований швейцарцы стали предпоследними, однако на трибунах, кажется, не придавали итоговому результату особого значения.

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Между тем финал начался для российской команды с трудностей. По итогам вольных упражнений, а также на коне и кольцах, сборная России уступала японцам и китайцам. После состязаний в опорном прыжке отрыв удалось сократить - россиян от японцев отделяли даже не полбалла, а порядка 0,2, а от китайцев - примерно 0,6. Перелом мог наступить после брусьев, на которых Нагорный, Далалоян и Белявский выложились по максимуму, однако китайцы выступили не хуже и увеличили разрыв до полутора баллов. Оставался лишь последний вид - непредсказуемая во всех отношениях перекладина. Допустить ошибку в данной дисциплине довольно просто, так что до самого последнего момента судьба золота подвисала в воздухе. Китайский гимнаст Вэй Сунь в ходе своей попытки один раз сорвался со снаряда, однако после этого смог завершить программу без недочетов. Вышедший следом Стретович выступил безупречно, однако все в итоге свелось к самой последней попытке. Честь завершать соревнования выпала Никите Нагорному. К тому моменту для того, чтобы достичь долгожданного успеха, российскому гимнасту необходимо было просто исполнить свою программу с минимумом ошибок, и ему это удалось. Когда Нагорный сделал соскок, трибуны буквально взорвались от радостных возгласов и аплодисментов. Тогда за российскую сборную болел, кажется, весь стадион. С прицелом на Олимпиаду "Я не смотрел оценки китайцев, - признался Нагорный журналистам после окончания выступления. - Я болел за наших, даже голос сорвал, но китайцев не видел, потому что мне надо было настраиваться, я подходил заключительным, от меня все зависело. И я вчера перед сном, наверное, раз 400 сделал комбинацию у себя в голове, не мог заснуть до двух часов, потому что знал, что буду идти последним. Это не передать словами, просто надо было выходить и делать".