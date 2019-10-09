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Еврокубки

УНИКС переиграл "Цедевиту Олимпию" в матче баскетбольного Еврокубка

Встреча завершилась со счетом 80:67

ТАСС, 9 октября. Российский баскетбольный клуб УНИКС (Казань) дома переиграл словенскую "Цедевиту Олимпию" со счетом 80:67 в матче Еврокубка. Матч прошел в "Баскет-холле" в присутствии 3426 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Джамар Смит (21 очко), у "Цедевиты Олимпии" больше всего очков набрал форвард Марко Симонович (13 очков). На счету Смита также шесть результативных передач (лучший результат в матче), у центрового Андрии Стипановича ("Цедевита Олимпия") - четыре (лучший результат у гостей). Форвард хозяев Костас Каймакоглу сделал девять подборов, восемь подборов на счету защитника гостей Яки Блажича.

Перед последней четвертью УНИКС уступал с разницей в пять очков, однако выиграв четвертую четверть со счетом 25:7, УНИКС добился итоговой победы в матче.

В турнирной таблице группы С УНИКС, испанский "Ховентуд", французский "Нантер" и итальянская "Брешия" одержали по одной победе и потерпели по одному поражению. В активе турецкой "Дарюшшафаки" две победы, "Цедевита Олимпия" потерпела второе поражение подряд. В следующем туре УНИКС 16 октября на выезде сыграет с "Нантером", в тот же день словенский клуб на выезде сыграет с "Брешией".

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