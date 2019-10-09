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Летние неолимпийские виды спорта

Мини-футбольный клуб КПРФ досрочно вышел в элитный раунд Лиги чемпионов

Во втором туре основного группового раунда Лиги чемпионов он обыграл венгерский "Береттьоуйфалу" со счетом 5:1

ТАСС, 9 октября. Российский мини-футбольный клуб КПРФ (Москва) на выезде переиграл венгерский "Береттьоуйфалу" со счетом 5:1 во втором туре основного группового раунда Лиги чемпионов.

В составе КПРФ по два мяча забили Янар Асадов и Сими Сайотти, также отличился Паулиньо. У венгерского клуба единственный мяч забил Энрике. КПРФ впервые в истории вышел в элитный раунд турнира.

КПРФ и испанский клуб "Эль-Посо Мурсия" одержали по две победы в матчах группы 4, набрали по шесть очков и досрочно обеспечили себе выход в элитный раунд. Казахстанский "Кайрат" и "Береттьоуйфалу" не набрали турнирных баллов.

В пятницу команда сыграет с "Эль-Посо Мурсия", по итогам матча определится победитель группы, что обеспечит преимущество при жеребьевке в элитном раунде. В другом матче заключительного тура встретятся "Кайрат" и "Береттьоуйфалу", которые определят последний клуб - участник элитного раунда от группы 4. На групповом этапе 32 команды разделены на восемь групп, из квартетов с номерами с первого по четвертый (путь А) в элитный раунд выходят по три команды, из группы с номерами с пятого по восьмой (путь В) - только победители квартетов.

Также в основном раунде Лиги чемпионов выступает российский клуб "Тюмень", который после двух туров набрал три очка и занимает второе место в группе 3, заключительный матч "Тюмень" также проведет в пятницу против казахстанского "Аята".

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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