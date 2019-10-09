"Спартак" в шестой раз подряд в гостях уступил "Северстали" в матче КХЛ

ТАСС, 9 октября. Московский хоккейный клуб "Спартак" на выезде проиграл череповецкой "Северстали" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальный хоккейной лиги (КХЛ).

У "Северстали" отличились Сергей Монахов (12-я минута), Владислав Провольнев (39) и Герман Грачев (47), в составе "Спартака" шайбы забросили Артем Федоров (54) и Яков Рылов (60).

"Спартак" не может обыграть "Северсталь" на протяжении последних шести выездных матчей. Последний раз москвичи побеждали в Череповце более шести лет назад, когда 22 сентября 2013 года выиграли в овертайме со счетом 5:4.

Московский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков после 17 игр. "Северсталь" располагается на девятой строчке в Западной конференции, набрав 15 очков в 16 матчах. В субботу "Спартак" примет хабаровский "Амур", в этот же день "Северсталь" на своем льду сыграет с магнитогорским "Металлургом".

В другом матче рижское "Динамо" на домашней площадке победило "Динамо" из Минска (3:2), а нижегородское "Торпедо" дома переиграло подмосковный "Витязь" (4:2), гости потерпели третье поражение в сезоне. "Торпедо" выиграло у "Витязя" в 10-м домашнем матче подряд, последнюю победу в Нижнем Новгороде "Витязь" одержал 8 января 2013 года (3:1).