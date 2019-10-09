Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Кларк: шотландские футболисты по примеру российских хотят изменить отношение к себе

Встреча сборных России и Шотландии пройдет 10 октября на стадионе "Лужники"
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сборная Шотландии по футболу по примеру национальной команды России хочет изменить отношение к себе со стороны болельщиков. Об этом на пресс-конференции перед отборочным матчем чемпионата Европы 2020 года рассказал главный тренер шотландской команды Стив Кларк.

Матч между сборными России и Шотландии состоится 10 октября в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры - 21:45 мск.

На эту тему
Дзюба назвал стадион "Лужники" олицетворением сборной России по футболу

В среду нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба в разговоре с журналистами отметил, что в Шотландии слишком сильно критикуют свою команду, а также подчеркнул, что к игре в "Лужниках" россияне будут настраиваться на 100 процентов. Также он в качестве примера изменения отношения болельщиков к сборной привел ситуацию в России, где после чемпионата мира 2018 года оно поменялось в лучшую сторону.

"Только что мне рассказали о том, что Дзюба говорил сегодня утром. Считаю, что он высказался очень хорошо, - сказал Кларк. - Мне очень понравился его комментарий насчет российских болельщиков - некоторое время назад они тоже не очень верили в свою сборную, не очень поддерживали ее, но вам удалось переломить эту ситуацию, теперь вся страна болеет за сборную. Мы надеемся на то, что нам в Шотландии удастся сделать нечто подобное и убедить болельщиков поддерживать свою команду".

Сборной Шотландии после матча в "Лужниках" не понадобятся оправдания

Сборная Шотландии прилетела в Москву вечером в среду с 45-минутным опозданием. Главный тренер команды отметил, что спокойно отнесся к вынужденной задержке рейса.

"Когда путешествуешь на самолете, нужно быть готовым к задержке рейса. Это часть путешествия, - отметил он. - Может ли это быть использовано завтра в качестве оправдания в случае поражения? Они нам не понадобятся".

9 октября на Кубке мира по регби сборная Шотландии обыграла российскую национальную команду со счетом 61:0. На вопрос о том, будет ли футбольная сборная ждать от соперника "мести" за поражение с таким счетом, главный тренер ответил: "Даже до регбийного матча мы ждали тяжелой игры, с уважением относимся ко сборной России знаем, что нас ждет непростая игра. Сделаем все, чтобы показать хорошую игру".

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Для того, чтобы сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы уже в седьмом туре, команде Станислава Черчесова нужно обыграть шотландцев 10 октября, а также рассчитывать на то, что команды Казахстана и Кипра сыграют вничью в Нур-Султане.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Амстердаме, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго и Будапеште.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Еврокубки
"Локомотив-Кубань" победил "Венецию" в матче баскетбольного Еврокубка
Встреча завершилась со счетом 77:63
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС