Кларк: шотландские футболисты по примеру российских хотят изменить отношение к себе

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сборная Шотландии по футболу по примеру национальной команды России хочет изменить отношение к себе со стороны болельщиков. Об этом на пресс-конференции перед отборочным матчем чемпионата Европы 2020 года рассказал главный тренер шотландской команды Стив Кларк.

В среду нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба в разговоре с журналистами отметил, что в Шотландии слишком сильно критикуют свою команду, а также подчеркнул, что к игре в "Лужниках" россияне будут настраиваться на 100 процентов. Также он в качестве примера изменения отношения болельщиков к сборной привел ситуацию в России, где после чемпионата мира 2018 года оно поменялось в лучшую сторону.

"Только что мне рассказали о том, что Дзюба говорил сегодня утром. Считаю, что он высказался очень хорошо, - сказал Кларк. - Мне очень понравился его комментарий насчет российских болельщиков - некоторое время назад они тоже не очень верили в свою сборную, не очень поддерживали ее, но вам удалось переломить эту ситуацию, теперь вся страна болеет за сборную. Мы надеемся на то, что нам в Шотландии удастся сделать нечто подобное и убедить болельщиков поддерживать свою команду".

Сборной Шотландии после матча в "Лужниках" не понадобятся оправдания

Сборная Шотландии прилетела в Москву вечером в среду с 45-минутным опозданием. Главный тренер команды отметил, что спокойно отнесся к вынужденной задержке рейса.

"Когда путешествуешь на самолете, нужно быть готовым к задержке рейса. Это часть путешествия, - отметил он. - Может ли это быть использовано завтра в качестве оправдания в случае поражения? Они нам не понадобятся".

9 октября на Кубке мира по регби сборная Шотландии обыграла российскую национальную команду со счетом 61:0. На вопрос о том, будет ли футбольная сборная ждать от соперника "мести" за поражение с таким счетом, главный тренер ответил: "Даже до регбийного матча мы ждали тяжелой игры, с уважением относимся ко сборной России знаем, что нас ждет непростая игра. Сделаем все, чтобы показать хорошую игру".

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Для того, чтобы сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы уже в седьмом туре, команде Станислава Черчесова нужно обыграть шотландцев 10 октября, а также рассчитывать на то, что команды Казахстана и Кипра сыграют вничью в Нур-Султане.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Амстердаме, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго и Будапеште.