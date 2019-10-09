Маршалл: сборная России по футболу в матче с шотландцами будет стремиться доминировать

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии постарается доминировать над соперником. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал вратарь шотландской команды Дэвид Маршалл.

Матч между сборными России и Шотландии состоится в Москве на стадионе "Лужники" 10 октября. Начало игры - 21:45 мск.

"Очевидно, что на своем поле сборная России - это довольно сильная команда. Она будет стремиться доминировать, - сказал Маршалл. - Естественно, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы сыграть как можно лучше".

Также голкипер признал, что у его сборной есть проблемы при игре в обороне. В шести отборочных матчах шотландцы пропустили 13 мячей, забив пять; разница забитых и пропущенных у российской команды - 18:4. "Да, у нас в защите есть определенные проблемы, тяжело, когда команда не побеждает. Будем надеяться на то, что сможем наладить нашу игру и набрать форму к весенним матчам Лиги наций (в марте 2020 года будут разыграны четыре заключительные путевки на чемпионат Европы среди команд, которые не смогли попасть в число участников турнира через квалификацию - прим. ТАСС)".

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.