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Зимние олимпийские виды спорта

Бывший футболист "Челси" и "Арсенала" Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом

Чешский спортсмен завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19
Петр Чех Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Петр Чех
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 9 октября. Бывший вратарь лондонских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех заключил соглашение с английской хоккейной командой "Гилфорд Феникс". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Отмечается, что свой дебютный матч в составе хоккейной команды 37-летний спортсмен проведет в воскресенье.

"Я рад возможности сыграть за "Гилфорд Феникс", рад получить такой опыт, - сказал Чех. - Я надеюсь, что смогу помочь этой молодой команде достичь целей, которые она перед собой ставит на этот сезон, и постараюсь выиграть столько матчей, сколько возможно. После 20 лет в профессиональном футболе здорово получить опыт в игре, которую я люблю с детства".

Чех завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19, он выступал за чешские клубы "Хмел" и "Спарта", французский "Ренн", "Челси" и "Арсенал". В составе "Челси" Чех стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем кубка Англии и трехкратным обладателем кубка лиги, обладателем суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В составе "Арсенала" чешский голкипер во второй раз в карьере завоевал суперкубок Англии. Чеху принадлежит рекорд сборной Чехии по количеству сыгранных матчей (124), в составе национальной сборной страны стал бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года в Португалии.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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