Путин в Нижнем Новгороде проведет Совет по спорту и выступит на Международном форуме

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет четверг в Нижегородской области, где займется проблемами развития спорта.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства примет участие в работе VIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" и выступит на его пленарном заседании, основная тема которого - "Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом". Форум объединяет более трех тысяч участников, готовых обсудить актуальные темы развития физической культуры и спорта и поделиться накопленным опытом.

Форум учрежден в 2009 году указом президента РФ. Впервые он был проведен в Казани, затем его принимали Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Владимирская и Ульяновская области. На этот раз мероприятие пройдет на стадионе "Нижний Новгород", построенном к чемпионату мира по футболу в числе 12 арен, принимавших матчи турнира. Стадион, расположенный на Стрелке - месте, где река Ока впадает в Волгу, - во время чемпионата мира принял шесть матчей, в том числе четвертьфинальную встречу сборных Франции и Уругвая. Для нижегородцев успешное проведения форума особенно важно, не исключено, что город может стать постоянным местом проведения форума, рассчитывает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Повестка мероприятия

Участники форума также обсудят такие вопросы, как совершенствование законодательства РФ в сфере физкультуры и спорта, взаимоотношения спорта и медиа в условиях борьбы за аудиторию, формы успешного взаимодействия в бизнесе, роль развития спортивной инфраструктуры в успешном развитии регионов, развитие фитнес-индустрии и множество других важных для российского спорта тем.

В круг вопросов входит и подготовка Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы по футболу. На площадке форума появится отдельный стенд, посвященный Евро-2020 и победе сборной СССР на чемпионате Европы 1960 года. Там же можно будет увидеть и главный трофей предстоящего турнира. Еще одна площадка посвящена комплексу ГТО.

Проведение форума будут обеспечивать около 400 волонтеров, с которыми накануне мероприятия встретились министр спорта РФ Павел Колобков и Никитин. Добровольцы прошли серьезный отбор - на место претендовали по пять-шесть человек.

Площадки форума будут открыты для всех жителей. Для гостей Нижнего Новгорода будут также открыты музеи и другие достопримечательности, среди которых и нижегородский Кремль, и усадьба Рукавишниковых, и арсенал, и Нижегородский художественный музей. Город украсят аудиовизуальные инсталляции. Форум завершится 11 октября.

"На полях форума глава государства встретится с руководителями международных спортивных организаций, побеседует с победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе, а также осмотрит выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы", - отметили в пресс-службе Кремля.

Совет по спорту

Кроме того, Путин проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. На совещании планируется обсудить механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в регионах России.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, претензии в адрес РФ, связанные с борьбой с допингом, не планируется обсуждать на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта. 23 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу этой международной организации из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. WADA дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения ситуации. В начале октября соответствующее письмо было направлено российской стороной в адрес WADA. Ответы были даны по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию.

Совет по развитию физической культуры и спорта образован для обеспечения взаимодействия между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями, физкультурно-спортивными объединениями и организациями, другими организациями при рассмотрении вопросов, касающихся выработки и реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, спорта высших достижений, а также подготовки, проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира по различным видам спорта и участия в них российских спортсменов. Путин лично возглавляет Совет по развитию физической культуры и спорта.