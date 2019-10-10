Два очка Проворова помогли "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 10 октября. "Филадельфия" одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник хозяев Иван Проворов отметился голом и результативной передачей.

В составе победителей шайбы забросили Проворов (30-я минута), Кевин Хэйз (41), Шон Кутюрье (41) и Трэвис Конекни (52). Россиянин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Кутюрье. Проворов провел на площадке 22 минуты 28 секунд, нанес два броска по воротам и был признан второй звездой матча. На счету защитника три (одна шайба + две передачи) очка в текущем сезоне.

В турнирной таблице Восточной конференции "Филадельфия" занимает седьмое место, набрав четыре очка в двух матчах. "Нью-Джерси" с одним очком после трех игр идет 15-м. В следующем матче "Филадельфия" на выезде встретится с "Ванкувером" 13 октября. "Нью-Джерси" 11 октября примет "Эдмонтон".

В другом матче игрового дня "Баффало" на своей площадке обыграл в овертайме "Монреаль" со счетом 5:4. В составе хозяев четыре (2+2) очка набрал нападающий Джек Айкел.