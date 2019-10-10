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НБА

Дабл-дабл Адетокунбо помог "Милуоки" разгромить "Юту" в предсезонном матче НБА

Встреча завершилась со счетом 133:99
Яннис Адетокунбо AP Photo/Aaron Gash
Описание
Яннис Адетокунбо
© AP Photo/Aaron Gash

ТАСС, 10 октября. "Милуоки" дома разгромил "Юту" в предсезонной встрече Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч завершился со счетом 133:99

В составе победителей самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо. Греческий баскетболист, который по итогам прошлого сезона был признан самым ценным игроком лиги, оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

У проигравших аналогичного успеха добился центровой Тони Брэдли. На его счету 17 очков и 10 подборов.

В другом матче дня "Нью-Орлеан" победил на выезде "Чикаго" (127:125). В составе гостей 29 очков набрал первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон. У "Чикаго" 28 очков на свой счет записал Зак Лавин.

Результаты остальных встреч игрового дня: "Детройт" - "Даллас" - 124:117; "Атланта" - "Орландо" - 88:97; "Шарлотт" - "Майами" - 94:108; "Вашингтон" - "Гуанчжоу" - 137:98.

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