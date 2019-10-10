Председатель совета директоров ФК "Крылья Советов" не исключил уход Соболева из команды

САМАРА, 10 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов не исключил, что команду может покинуть форвард Александр Соболев. Об этом Фетисов сообщил ТАСС.

22-летний нападающий впервые получил вызов в сборную России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Он заменил травмированного нападающего "Локомотива" Федора Смолова. В текущем сезоне чемпионата России Соболев забил 10 мячей в 12 турах, он является одним из лучших бомбардиров турнира.

"Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в "Крыльях Советов". Мы очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы", - сказал Фетисов, отвечая на вопрос ТАСС, отработает ли Соболев действующий с командой контакт до конца 2021 года.

Соболев дебютировал в Российской премьер-лиге в декабре 2016 года в составе "Томи", а в 2017-м подписал контракт на четыре года с самарским клубом, на тот момент выступавшим в Футбольной национальной лиге.

В английских СМИ ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" рассматривал возможность приобретения форварда у самарской команды, однако сам игрок назвал все это слухами.