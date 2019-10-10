СМИ: Моуринью отказался возглавить французский "Лион"

ТАСС, 10 октября. Португальский специалист Жозе Моуринью отказался от должности главного тренера французского футбольного клуба "Лион". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на RMC.

7 октября руководство "Лиона" отправило в отставку бразильского главного тренера команды Силвиньо.

Одним из кандидатов на освободившуюся должность назывался Моуринью. По информации источника, 56-летний португалец отказал французскому клубу, так как надеется получить работу в одном из клубов чемпионата Англии.

В турнирной таблице французского первенства "Лион" идет на 14-м месте, набрав после девяти матчей девять очков. В Лиге чемпионов "Лион" выступает в группе G, где идет на втором месте с четырьмя очками, также в этой группе выступает российский "Зенит", который также набрал четыре очка. "Лион" и "Зенит" играли во Франции 17 сентября, матч завершился вничью - 1:1. Игра второго круга между командами пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге.

В декабре 2018 года Моуринью ушел из "Манчестер Юнайтед", под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский

"Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Он стал двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. Также в активе 56-летнего Моуринью победы в Кубке УЕФА, Кубках и Суперкубках Португалии, Англии, Италии и Испании.