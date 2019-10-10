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Бокс

Россиянка Дынник вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу

В поединке 1/4 финала спортсменка оказалась сильнее представительницы Таджикистана Нилуфар Бобойоровой

УЛАН-УДЭ, 10 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Дынник вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу в весовой категории до 64 кг. Турнир проходит в Улан-Удэ.

В поединке 1/4 финала 20-летняя Дынник оказалась сильнее представительницы Таджикистана Нилуфар Бобойоровой единогласным решением судей. В полуфинале Дынник встретится с действующей чемпионкой мира Доу Дань из Китая.

В весовой категории до 57 кг россиянка Людмила Воронцова в четвертьфинальном поединке раздельным решением судей победила бронзового призера чемпионата мира - 2018 представительницу Нидерландов Джемиму Бетриан. В полуфинале турнира 20-летняя Воронцова встретится с чемпионкой мира из Тайваня Линь Юйтин.

В весовой категории до 51 кг россиянка Лилия Аетбаева не сумела пробиться в полуфинал, проиграв спортсменке из Вьетнама Ти Там Нгуен раздельным решением судей.

Чемпионат мира завершится 13 октября.

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Бокс
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