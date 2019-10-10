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Футбол в России

Футболист "Зенита" Малком из-за травмы не сыграет за клуб до зимнего перерыва

Игроку понадобится операция

ТАСС, 10 октября. Бразильский футболист петербургского "Зенита" Малком был прооперирован в Финляндии и пропустит оставшуюся часть первой половины сезона. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Малком перешел в "Зенит" из испанской "Барселоны" 2 августа. После перехода полузащитник провел за сине-бело-голубых два матча, в которых не отметился результативными действиями. Травму 22-летний бразилец получил 10 августа во встрече пятого тура чемпионата России против "Динамо" (2:0).

"По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока. Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что бразилец не сможет принять участие в матчах команды вплоть до зимней паузы чемпионата России.

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав после 12 матчей 26 очков, в следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с "Ростовом" 19 октября.

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