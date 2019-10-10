Колобков: Россия многое может дать мировому спортивному сообществу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Россия может предложить мировому спортивному сообщество множество нововведений. Об этом министр сказал журналистам на форуме "Россия - спортивная держава", который проходит в Нижнем Новгороде.

"Мир стал единым, мы должны работать в единой правовой парадигме. Мы тоже многое можем дать миру - систему Fan ID, волонтерское движение, которое стало трендом в России. Перечислять можно многое", - сказал Колобков.

Также министр отметил, что спорт в современном мире становится глобальной задачей: "Мы идем в ногу со всеми отраслями, мы перешли на проектное управление. Многие регионы на него переходят, жизнь становится быстрее, нам нужно соответствовать. Спорт становится глобальной задачей, не только соцзадачей, это и область экономики. Совет ЮНЕСКО задумался о защите прав спортсменов, тема стала глобальной".

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск и другие города. В нынешнем году центром проведения форума в Нижнем Новгороде стал район Стрелки, где расположен стадион, принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.